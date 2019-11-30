عاجل.. كوبر يكشف حقيقة قيادته للزمالك خلفًا لميتشو





كشف بعض المقربين من الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن حقيقة تلقيه عرضا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بعدما تلقى خسارة ساحقة اليوم أمام نظيره مازيمبي الكونجولي بنتيجة 3-0.





وذكرأن الأرجنتيني هيكتور كوبر، لم يتلق أي عرض رسمي من مسؤولي نادي الزمالك، لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أنه عدم تواصله مع مسؤولي الفارس الأبيض مطلقا خلال الساعات الماضية.





وكان خالد الغندور، مقدم البرنامج الزمالك عبر قناة المحور، قد أكد على أن إدارة الزمالك تواصلت مع كوبر لقيادة الفريق، عقب الهزيمة الكبيرة من مازيمبي الكونغولي في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد أيام قليلة من خسارة إنبي في بطولة الدوري.





وأصبحت مسيرة ميتشو مع الزمالك مهددة في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، إلى جانب عقد إدارة النادي لاجتماع عاجل غدًا، الأحد، لمناقشة أسباب التراجع.





ويبدو أن ميتشو قد يرحل عن جدران القلعة البيضاء في الفترة المقبلة نظرا للخساراة المذلة أمام مازيمبي في بداية مشواره بالبطولة الأفريقية.





وكان جاكسون موليكا قد افتتح أهداف المباراة لمازيمبي في الدقيقة 60 من زمن المباراة، وأضاف موبوتو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66 من عمر المباراة، وعاد موليكا ليسجل الهدف الثالث لفريقه بشباك الزمالك بالدقيقة 84 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





وعزز موليكا الهدف الثالث لمازيمبي، بعد عرضية من الناحية اليمنى عن طريق كابونجو تعامل معها برأسه على يمين محمد عواد معلنا ثالث أهداف فريقه.