Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. كوبر يكشف حقيقة قيادته للزمالك خلفًا لميتشو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:26 م
Advertisements
كوبر
كوبر
حسن شحاتة
Advertisements

كشف بعض المقربين من الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن حقيقة تلقيه عرضا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للصربي ميتشو، بعدما تلقى خسارة ساحقة اليوم أمام نظيره مازيمبي الكونجولي بنتيجة 3-0.

وذكرأن الأرجنتيني هيكتور كوبر، لم يتلق أي عرض رسمي من مسؤولي نادي الزمالك، لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على أنه عدم تواصله مع مسؤولي الفارس الأبيض مطلقا خلال الساعات الماضية.

وكان خالد الغندور، مقدم البرنامج الزمالك عبر قناة المحور، قد أكد على أن إدارة الزمالك تواصلت مع كوبر لقيادة الفريق، عقب الهزيمة الكبيرة من مازيمبي الكونغولي في افتتاح مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد أيام قليلة من خسارة إنبي في بطولة الدوري.

وأصبحت مسيرة ميتشو مع الزمالك مهددة في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، إلى جانب عقد إدارة النادي لاجتماع عاجل غدًا، الأحد، لمناقشة أسباب التراجع.

ويبدو أن ميتشو قد يرحل عن جدران القلعة البيضاء في الفترة المقبلة نظرا للخساراة المذلة أمام مازيمبي في بداية مشواره بالبطولة الأفريقية.

وكان جاكسون موليكا قد افتتح أهداف المباراة لمازيمبي في الدقيقة 60 من زمن المباراة، وأضاف موبوتو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 66 من عمر المباراة، وعاد موليكا ليسجل الهدف الثالث لفريقه بشباك الزمالك بالدقيقة 84 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا في الكونغو، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعزز موليكا الهدف الثالث لمازيمبي، بعد عرضية من الناحية اليمنى عن طريق كابونجو تعامل معها برأسه على يمين محمد عواد معلنا ثالث أهداف فريقه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيكتور كوبر ميتشو مازيمبي كوبر الزمالك

أخبار تهمك

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 6 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

موضوعات متعلقة

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

موعد مباراة الزمالك المقبلة عقب الخسارة من مازيمبي بأبطال أفريقيا

عاجل - أول قرار ضد ميتشو بعد الخسارة أمام مازيمبي

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة الفادحة أمام مازيمبي الكونغولي

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

عاجل.. مرتضي منصور يحسم مصير ميتشو عقب خسارة مازيمبي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status