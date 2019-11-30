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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل بالضفة الغربية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:19 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد فلسطيني إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن "جيش الاحتلال لم يسمح لطواقمنا بالدخول إلى المنطقة التي تم فيها إطلاق النار على الفلسطيني وتم طردها من المكان".

لكن مصادر محلية فلسطينية قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينياً وأصاب شاباً ثانياً واعتقل ثالثاً، وأشارت إلى أن الشهيد يدعى بدوي المسالمة، ويبلغ من العمر 16 عاماً، وأصابت شقيقه ماهر المسالمة بجراح خطيرة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الفلسطينيين الثلاثة رشقوا سيارة للمستوطنين بزجاجات حارقة، وأكد استشهاد أحد الفلسطيني واعتقال فلسطينيين آخرين "تم نقلهما للتحقيق".

وكانت قوات الاحتلال قد قالت إنها اعتقلت 5 فلسطينيين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. 

وزعم الاحتلال أن الفلسطينيين مشتبه في مشاركتهم بفعاليات شعبية، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى التحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية.

واستنادا إلى معطيات إسرائيلية رسمية فإنه منذ بداية الشهر الجاري يقبع 4871 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بينهم 2936 صدرت ضدهم أحكام بالسجن .

فيما لا يزال 1474 معتقلا قيد التحقيق أو بانتظار إصدار أحكام ضدهم وهناك 461 آخرون موقوفون إداريا دون توجيه اتهامات ضدهم.



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عالي رصاص جنوب الخليل الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي استشهاد فلسطيني

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