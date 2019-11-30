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عاجل.. رئيس الوزراء السوداني يتوجه إلى الولايات المتحدة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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رئيس الوزراء السوداني
رئيس الوزراء السوداني
الفجر
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توجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مساء اليوم السبت، بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وتستغرق هذة الزيارة ستة أيام، ويرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين.

وقام السفير عمر مانيس، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى إبراهيم البدوي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، بوداع رئيس مجلس الوزراء السوداني، بمطار الخرطوم.

ومن المقرر أن يُجرى حمدوك، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مباحثات مع الإدارة الأمريكية، تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة.

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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء السوداني حمدوك الولايات المتحدة أمريكا

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