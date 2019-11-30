رد ناري لنقابة المهن الموسيقية على تصريحات الفنانة "شيرين" في موسم الرياض



وبعد هذا الحديث تعرضت شيرين لانتقادات كبيرة من جانب السيدات، وردت الفنانة على هذا الهجوم على مسرح موسم الرياض وقالت "الستات الي زعلت علشان قلت نسمع كلام الرجالة، عوانس والرجالة دول عسل وسكر" مما زاد من حدة الموقف تجاه شيرين.



علق طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على تصريحات الفنانة "شيرين" الأخيرة فى موسم الرياض قائلًا: شيرين صوت نادر وقوي وكنا نحتاجه.. وبلاش نقف لها بالمرصاد ولكن لوفي تجاوز هتقف كلنا ضدها".وأوضح "مرتضى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك حالة ترصد للفنانة شيرين، والسوشيال ميديا أصبحت حمل ثقيل على الفنانين؛ لأنه يراقب تحركاتهم بقوة، متابعًا: "ناس غير متخصصة بتنشر الفيديوهات للفنانين في جروبات واسعة الانتشار وهو يكبر الموضوع ويحدث تنمر".يذكر أن الفنانة شيرين قالت منتصف نوفمبر "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء".