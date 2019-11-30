بسبب 50 ألف دولار.. تفاصيل مشاجرة أيمن نور مع معتز مطر (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إن أيمن نور في ورطة شديدة الآن في تركيا، موضحا أن هناك خلاف بين "نور" ومعتز مطر على عائد قناة اليوتيوب الخاصة بمعتز مطر، الذي وصل لـ50 ألف دولار.



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن "مطر" طالب من "نور" الحصول على جزء من عائد هذه القناة، وفريق الإعداد الخاص به، وباقي الإعلاميين العاملين في قناة الشرق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أدى لخلاف ووجود فريقين، فريق مع "نور" وفريق آخر مع "مطر".



وأشار إلى أن نور، قام بالذهاب إلى قناة "الشرق" ووعد العاملين في القناة بالكثير من الإجراءات الجديدة، ورفع رواتبهم لكسب ولاء العاملين، فقام أحد العاملين بالاتصال "بمطر"، وحدثت مشادة كبيرة بينه وبين "نور"، مما أدى لمغادرة نور "القناة".



ولفت إلى أن "نور" الفترة الأخيرة تم استدعائه إلى الدوحة، لمقابلة رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة، لمناقشته في مشاكل قناة "الشرق" التي تمولها "الجزيرة"، وتم انتقاده بسبب ضعف تأثير قناة "الشرق" وعندما عجز عن الرد، تم طرده من مكتب رئيس مجلس إدارة "الجزيرة".

