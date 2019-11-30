ترتيب دورى ابطال افريقيا بعد هزيمة الزمالك وتعادل زيسكو وأول أغسطس



وانتهت مباراة أول أغسطس الانجولي ضد زيسكو الزيمبي بالتعادل بنتيجة 1-1 بمنافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.



مخلص مباراة زيسكو ضد أول أغسطس وترتيب دورى ابطال افريقيا

سجل كريستوفاو باسينسيا مابولولو لاعب أول أغسطس في شباك زيسكو بالدقيقة 9 بداية المباراة، وجاء الرد سريعًا من لاعب زيسكو كليمنت موابي فى الدقيقة 16، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.





ترتيب دورى ابطال افريقيا مجموعة الزمالك



1- مازيمبي الكنغولي 3 نقاط.

3- أول أغسطس الأنجولي نقطة وحيدة.

2- زيسكو يونايتد نقطة وحيدة.

4- الزمالك المصري لا نقاط.



وقد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بعد الهزيمة اليوم التي تلقاها من مازيمبي، بأقامة أجتماع طارئ غدًا، لحسم مصير الجهاز الفني بقيادة ميتشو للفريق الأبيض.



تزيل نادي الزمالك ترتيب دورى ابطال افريقيا فى أولى مبارياته بعد الخسارة التي تلقاها من مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة فى شباكه دون رد، على ملعب بطل الكونغو، وتعد الهزيمة الثانية له على التوالي بعد مباراة إنبي بالدوري المصري الممتاز.