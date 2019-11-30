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رئيس "القابضة للتشييد" يكشف أهمية الشراكة بين شركات القطاع العام والخاص

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شراكة بين القطاع العام والخاص يُتيح لشركات قطاع الأعمال التي لديها رصيد جيد من الأراضي في أماكن متفرقة للنمو والازدهار مرة أخرى، حيث إن بعض شركات قطاع الأعمال العام لديها مشكلة في نقص السيولة وضعف التمويل وبعض القيود الإدارية بسبب القوانين الموجودة.

وأضاف "أبو العطا"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، أن بشراكة القطاع الخاص بشركات قطاع الأعمال تتحرر الشركات الأخيرة من القيود الإدارية، وتتلقى ايضًا نسبة كبيرة من العائد، حيث إن شركات القطاع الخاص ليست مقيدة بالقوانين القديمة، وتعاملها مع مؤسسات الدولة أكثر تحررا من شركات قطاع الأعمال.

وأشار رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يساعد على الارتقاء بالمنتجات التي تنتجها الشركات، ويوفر تمويل كافي لشركة قطاع الأعمال أن ترتقي بأعمالها فيما بعد.
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