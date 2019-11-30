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شاهد.. الدفعة الأولى من جرارات "جينرال إليكتريك" في طريقها للشحن إلى مصر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:12 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد الدفعة الأولى من جرارات جنرال اليكتريك وهى في طريقها إلى أحد الموانىء لشحنها لميناء الإسكندرية.

وسيتم استلام الدفعة الأولى من الجرارات خلال أيام، وسيجرى تشغيلها في قطاع نقل الركاب من أجل تحسين الخدمة في قطارات الركاب، وتقليل الأعطال التى تشهدها حاليا القطارات بسبب تهالك عمرها الافتراضي، مخطط وصول عدد 50 جرارا جديدا من ضمن التعاقد مع الشركة الأمريكية البالغ 110 جرارات قبل منتصف 2020، حيث سيتوالى وصول باقى دفعات الجرارات الجديدة عقب اعتماد الجرار النموذج بواقع 10 جرارات شهريا.

وقد تعاقدت وزارة النقل مع شركة "جينرال اليكتريك" العالمية على تصنيع وتوريد 100 جرار جديدة للسكة الحديد، مع إعادة تأهيل 81 جرارا من أسطول الهيئة.
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جنرال إليكتريك جرارات السكة الحديد تطوير السكة الحديد السكة الحديد

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