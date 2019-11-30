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بعد مدحه.. حماقي يتخلى عن بهاء خليل ويعبر بهؤلاء المتسابقين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:26 م
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ذا فويس
ذا فويس
هبة أحمد
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اشتعل العرض النهائي الثاني من برنامج "ذا فويس"، بين أربعة متسابقين من فريق حماقي، وهم: يمان الحاج، بهاء خليل، حفيظة فالكو، فهد مفتخر.

وقام المُتسابق بهاء خليل بغناء أغنية "عند البحرية"، للمُوسيقار وديع الصافي، واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم بصوته المُميز، وعندما انتهي من الغناء قال له حماقي: أحسنت يا ريس"، وأضاف حماقي قائلاً: "بهاء عنده طاقة في صوته زي ما بتقوله، هو ابن مسرح، وعنده القدرة على التعامل مع المسرح، صوته بيرقص، وبيليق بالأغاني الايقاعية.

وقامت المُتسابقة يمان الحاج بغناء أغنية باللغة الإنجليزية، وبرعت يمان في أدائها بشكل جيد، استطاعت من خلالها إعجاب أعضاء لجنة التحكيم والجمهور،وعندما انتهت من الغناء مازحهتا حماقي قائلاً :"تجنني"، ثم أضاف قائلاً عن أدائها للعزف مع الغناء :"أنا طول الوقت بقول يمان فنانة كبيرة، مش بس صوت حلو، مش بس بتعرف تغنى، هي عندها اكتر من كده، واللى شوفتوه النهاردة هى لسه عندها اكتر منه، مبسوط باللي قدمتيه النهاردة على المسرح، فخور وسعيد انك اختارتيني، وانك في فريقي".

وبعد تفكير طويل اختار حماقي الانتقال بالمتسابقين الثلاثة فهد مفتخر، حفيظة فالكو، يمان الحاج، وبذلك غادر بهاء خليل البرنامج.

وفى سياق آخر ، شهد برنامج"ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.

ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.

تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.

والموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كلاً من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.
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