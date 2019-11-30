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الجزار يستعرض جهازا يكثف بخار الماء المتواجد بالهواء ويحوله لمياه شرب نقية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:51 م
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وزير الإسكان في زيارة مدينة العلمين
وزير الإسكان في زيارة مدينة العلمين
احمد الشيخ
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استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، جهازا جديدا نفذته إحدى الشركات المصرية، ويعمل على تكثيف بخار الماء المتواجد بالهواء، وتحويله إلى مياه شرب نقية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.

 

 

وخلال جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، تابع ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستعدادات النهائية لاستضافة بطولتى الكانوى والكياك العربية والإفريقية للتجديف، بالبحيرات، بالمنطقة الشاطئية، بالمدينة.

 

 

 

وأوضح المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تستضيف البطولتين فى الفترة من ٩ : ١٣ ديسمبر المقبل، بمشاركة ٢٢ دولة عربية وإفريقية، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة المقاولون العرب.

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