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بايرن ميونيخ يسقط أمام ليفركوزن في الدوري الألماني

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
وكالات
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سقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة أمام باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساءى اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

تلقى فريق بايرن ميونخ، أول خسارة له تحت قيادة هانسي فليك المدير الفني المؤقت، إثر سقوطه على أرضه ووسط ملعبه أمام باير ليفركوزن 1 / 2 اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم باير ليفركوزن بهدف سجله ليون بايلي في الدقيقة العاشرة، وتعادل توماس مولر لبايرن ميونخ في الدقيقة 34 وأضاف بايلي الهدف الثاني له وليفركوزن في الدقيقة 35.

ووقف لوكاس هراديكي حارس مرمى ليفركوزن سدا منيعا أمام هجمات بايرن ميونخ وأنقذ فريقه من عدد كبير من الفرص وكان له دورا كبيرا في فوز فريقه.

وشهدت المباراة طرد جوناثان تاه لاعب ليفركوزن في الدقيقة 81.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 24 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع.

وكانت هذه هي المباراة الخامسة التي يقود فيها فليك بايرن ميونخ، خلفا لنيكو كوفاتش، في كافة المسابقات، كما انها أول مباراة يتلقى فيها بايرن ميونخ أهدافا.

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