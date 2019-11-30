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رئيس "حقوق الإنسان والمواطنة": تعيين نواب محافظين من الشباب تجربة رائدة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشاد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين نواب للمحافظين من الشباب، حيث ذكر أن هؤلاء الشباب لن يكونوا مساعدين للمحافظين، بل نواب لهم، وهذه تجربة رائدة، ويحل النائب محل المحافظ حال غيابه.

وأضاف "التهامي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن تلك الخطوة تُعد تجربة رائدة في العمل السياسي والديمقراطي حيث يتبوأ الشباب العمل السياسي على أرض الواقع من خلال وجودهم كنواب للمحافظين، وهذا سيمكن لهم أن يأتوا بعد ذلك في منصب محافظ أو وزير.

وأشار رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إلى أن هؤلاء الشباب سيستفيدون خبرة من ممارسة الحياة السياسية على أرض الواقع، كما أن مصر رائدة في مجال تمكين الشباب ولم نرى مثل هذه التجربة في أي من بلدان العالم، وسيرى الجميع نتائج تلك الحركة على أرض الواقع قريبا.
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