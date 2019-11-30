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أهداف مباراة - إتحاد الجزائر 1 × 1 الوداد المغربي | دوري أبطال أفريقيا
السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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محمد مرعي
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انتهت مواجهة اتحاد الجزائر أمام الوداد المغربي بنتيجة هدف في كل شبكة، فى المباراة التى جمعتهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.
وأحرز هدف التقدم لاتحاد الجزائر، اللاعب عبد الكريم الزواري في الدقيقة الخامسة، وتعادل بديع أووك للوداد في الدقيقة 89، وحصد الفريقان أول نقطة لهما في دور المجموعات هذا الموسم.
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