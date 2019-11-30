شاهد.. محمود العسيلي يشعل حفل "كايرو جاز" (صور)

أحيا المطرب محمود العسيلي حفلًا كبيرًا، على مسرح "كايرو جاز"، وحضر الحفل عدد كبير من جمهوره، نشر العسيلي مجموعة من صور الحفل، من خلال حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





علق محمود العسيلي على الصور قائلًا: "شكرا كايرو جاز، وأريد أن أشكر الجمهور على طاقتهم الرائعة وتواجدهم بالحفل".



يشار إلى أن أخر أغاني محمود العسيلى، كانت كليب أغنية "ملايين"، والتي طرحها من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي.



يذكر أن محمود العسيلي حصل على لقب أفضل مطرب في الجامعة فى بداية مشواره الفني، وبعدها أسس فرقة خاصه به، وشارك مع إليسا في حفل عام 2002، وهناك التقى بأيمن عباس أحد منتجيه الآن، الذي عرض عليه في الحفل البدء في عمل ألبومه الأول، وعام 2003 سجل العسيلي أول أغنية في الألبوم وهي "نرجع تاني".





توالت بعد ذلك أعمال العسيلي الناجحة، وفي مايو 2003 سجل أغنية "مجنونة"، وأغنية "رايح علي فين"، ثم قرر أيمن عباس مع رجلي الأعمال الشابين حازم الكسيل، وشامل أبو الفضل، إنشاء شركة "فيوتشر" للإنتاج الفني، وجعل ألبوم العسيلي هو أول إنتاجهم، في يوليو 2003 قام العسيلي بتصوير "مجنونة" مع المخرج سامح مجدي، وفي نوفمبر 2003 اذيعت لأول مرة وحققت نجاحا كبيرا، ثم بعد ذلك انطلق العسيلي في مجال الغناء وقدم العديد من الأعمال الفنية.