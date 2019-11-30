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محمود بسيوني يفتح النار على الإخوان: آخر فصيل يتحدث عن الشباب وتمكينهم (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:44 م
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محمود بسيوني
محمود بسيوني
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن عمل جماعة الإخوان المسلمين على التقليل من خطوة تعين 23 نائبا من الشباب في حركة المحافظين الجديدة أمر متوقع منهم، حيث أن منهج الإخوان هو التشكيك في أي خطوة إيجابية تتخذها الدولة.

وأضاف "بسيوني"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "جماعة الإخوان لازم تخرس بعد ما حدث من الدولة مؤخرًا تجاه الشباب"، لافتًا إلى أن مجلس النواب الذي تشكل في عهد الإخوان كان خاليا من الشباب، معقبا: "الإخوان آخر فصيل يتحدث عن الشباب وتمكينهم".

ولفت إلى أن جماعة الإخوان تشعر بتخوف من التقارب الذي حدث بين الشباب والقيادة السياسية، حيث أن نجاح الشباب في إيجاد طريقه داخل الدولة المصرية هو بمثابة تحطيم لجماعة الإخوان، وللدعم الذي يحصلون عليه.
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