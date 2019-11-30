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السفير الفرنسي بالقاهرة يشهد افتتاح فرع جديد لشركة عالمية في مصر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:40 م
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جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
احمد الشيخ
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شهد ستيفان روماتيه سفير الجمهورية الفرنسية لدى مصر، افتتاح فرع جديدي لشركة ديكاتلون العالمية  المتخصصة في مجال الملابس والمعدات الرياضية، لفرعها الجديد داخل مول سيتي سنتر بمصر الجديدة، كما شهد الإفتتاح كل من إريك بودوين المدير الإقليمي للشركة وعبد الرحمن أحمد مدير التوسعات الإقليمي للشركة>

 

وأكد إريك بودوين المدير الإقليمي لشركة ديكاتلون مصر أن افتتاح ثالث فروع العلامة التجارية الأبرز في فرنسا، التي تحمل تاريخا ممتدا كعلامة تجارية لأفضل الأدوات والمستلزمات الرياضية الفرنسية في مصر يأتي كتأكيد على أهمية السوق المصري والذي تتكون غالبية تركيبته السكانية من الشباب تحت سن 25 سنة، وضمن استراتيجية الشركة التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة قاعدة فروعها لتغطي كل المناطق والمحافظات في مصر، ولكي نتمكن من تقديم منتجاتنا المتميزة للعملاء على نطاق جغرافي واسع، كما يشكل مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتسوق، وكذلك من خلال بيع المستلزمات الرياضية الأصلية محلياً بدلاً من اضطرار شرائها من الخارج.

 

 

وأضاف "نسعى الى نشر الثقافة الرياضية في المجتمع المصري، ولدينا مؤسسة قوية وكبيرة هدفها نشر الفكر الرياضي، مشيرا إلى أن المنتجات التي تقدمها ديكاتلون تستهدف الوصول إلى المواطنين من جميع الفئات الراغبة في ممارسة الرياضة، وأصبحت ليس فقط علامة رياضية فحسب بل أسلوب حياة لهواة الرياضة.

 

ولفت إريك بودوين إلى  إن استراتيجية الشركة تهدف إلى تقديم تجربة متميزة للعميل من خلال ما نوفره من أدوات ومستلزمات رياضية ذات علامة تجارية مميزة وفريدة، مضيفا من هذا المنطلق كانت الخطة من خلال افتتاح متجر ديكاتلون، والذي يمثل بوابة جديدة للعلامة التجارية الفرنسية للسوق المحلي، لنستمر ونتوسع في تقديم تجربة فريدة وممتعة في التسوق، لان جميع العاملين بالشركة يمارسون الرياضة بانتظام فكل شخص يمارس رياضة يعمل في المنتجات الخاصة بها في الشركة لكي يستطيع ان يساعد العملاء في الاختيارات افضل المنتجات التي تتناسب معه.

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