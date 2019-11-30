Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد السكندري يحسم مواجهة الإسماعيلي بثلاثية في الدوري الممتاز

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:33 م
Advertisements
الاتحاد والاسماعيلي
الاتحاد والاسماعيلي
الفجر الرياضي
Advertisements
حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مواجهة نظيره الإسماعيلي، بنتيجة ثلاثة أخداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأحرز الاتحاد أولي أهدافه في الدقيقة 21، عن طريق محمود رزق لاعب الفريق السكندري، فيما زاد إيمانويل أوكوي غلة زعيم الثغر من الأهداف، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليحسم الشوط الأول بثنائية. 

وفي الشوط الثاني أنهي الاتحاد أي محاولات الدروايش للعودة في نتيجة اللقاء، بتسجيل الهدف الثالث عن طريق رزاق سيسيه في الدقيقة 51، معلناً عن إنتهاء نتيجة اللقاء بثلاثية لسيد البلد الذي يقدم مستوي رائع في الفترة الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة 10 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لبنما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز الثاني عشر، وهي واحدة من أسوء إنطلاقات الدراويش في تاريخ الدوري المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترتيب دوري الا الزمالك اليوم الدوري المصري اليوم الدوري المصري الزمالك الدوري المصري الاتحاد والاسماعيلي بثلاثية الاتحاد والاسماعيلي اليوم الاتحاد والاسماعيلي

أخبار تهمك

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 8 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 5 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يغسل أحزان نكسة الزمالك بالفوز على الإسماعيلي بهدف "سيسيه"

الاتحاد السكندري يُنهي عقدة أزلية عمرها 15 عامًا أمام الإسماعيلي

الداخلية يقسو على الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وبتروجت

الاتحاد السكندري يخطف تعادلا قاتلا أمام سموحة بديربي الإسكندرية

الأهلي يرد الدين للاتحاد السكندري بثنائية وينتزع صدارة الدوري مؤقتا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

02:15 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status