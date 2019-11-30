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إبراهيم الشواربي مشيدا بأنفاق بورسعيد: "إنجازات السيسي واقعية وليست أحلام"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:40 م
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إبراهيم الشواربي
إبراهيم الشواربي
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي إبراهيم الشواربي، إن الشعب المصري أصبح يرى الإنجازات على أرض الواقع وليس على أرض الأحلام، مشيدًا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الأنفاق في بورسعيد، والتي تُعد حلقة الوصل بين مصر وسيناء التي دفع جنود الجيش الجهد والعرق لاستعادتها والحصول عليها من الكيان الإسرائيلي، والآن يتم الدفع بالكثير من العرق والجهد لتنمية هذه المنطقة.

وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، أن نفق الشهيد أحمد حمدي كان الوحيد من أجل عبور المواطنين إلى سيناء، ولكن تم افتتاح عددًا من الأنفاق بخبرة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا:" كل اتجاه في النفق بياخد مجرى سيارتين والعبور يبقى 6 دقائق، الأنفاق مجهزة بأحدث وسائل الأمان والتأمين.

وتابع: "النفق يتسع ألفين سيارة في الساعة، ودي كمية كبيرة جدًا وهتساعد في تقليل الضغط على نفق أحمد حمدي".
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الكلمات المفتاحية

توك شو أنفاق قناة السويس إبراهيم الشواربي

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