فوز مياه البحيرة وبترول الإسكندرية وهزيمة بدر في القسم الثالث





أقيمت 6 مباريات، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر، بدوري القسم الثالث، حيث فاز فريق مياه البحيرة علي غزل كفر الداور بهدفين مقابل لاشئ.



وحقق الترام الفوز علي كفربولين بهدفين دون رد، وايتاي البارود علي رشيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين .



وانتهت مباراة حوش عيسي وسبورتنج سلبيا 0/0 وبنفس النتيحة انتهت مباراة العبور مع نهضة العامرية .



وفي مفاجأة كبير نال فريق بدر هزيمة كبيرة من اسكندرية للبترول بأربعة اهداف مقابل هدف.



وتختم الجولة الأحد عندما يلعب المعمورة مع القباري و مركزشباب كوم حمادة مع نادي كوم حمادة.



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1-الترام 16 نقطة

2-اسكندرية للبترول 16 نقطة

3-سبورتنج 16 نقطة

4-بدر 16 نقطة

5-ايتاي البارود 12نقطة

6-شباب كوم حمادة 12 نقطة

7-مياه البحيرة 11 نقطة

8-كفربولين 10نقاط

9-غزل كفرالداور 9 نقاط

10-حوش عيسي 9 نقاط

11-رشيد 9 نقاط

12-نهضة العامرية 9 نقاط

13-نادي كوم حمادة 8نقاط

14-العبور 8 نقاط

15-القباري 8 نقاط

16-المعمورة 7 نقاط



