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ريمونتادا مثيرة تقود ساوثهامبتون للفوز على واتفورد في البريميرليج

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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ساوثهامبتون
ساوثهامبتون
أحمد عصام
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حقق فريق ساوثهامبتون فوز مثير على فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانت ميري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ساوثهامبتون وواتفورد :- 

وسجل اللاعب السنغالي الشاب اسماعيلا سار هدف فريق واتفورد الوحيد في الدقيقة 24 من الشوط الأول، وعاد فريق ساوثهامبتون من بعيد لتحقيق ريمونتادا تقوده لتحقيق الثلاث نقاط بعد تقليص النتيجة من قبل أنجز في الدقيقة 78، واحرز ووارد براوس هدف الفوز من كرة ثابتة رائعة في الدقيقة 83 من اللقاء.

وكان قد نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي شارك خلالها النجم المصري محمد صلاح في 70 دقيقة ولكنه لم يسجل أي أهداف في المباراة، حيث أحرز المدافع الهولندي فيرجل فان دايك هدفين الفريق.

ويحتل فريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة وبفارق 11 نقطة عن فريقي ليستر سيتي ومانشستر سيتي اصحاب المركزين الثاني والثالث، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

ونجح فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز على فريق بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.
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الكلمات المفتاحية

واتفورد ساوثهامتون الدوري الإنجليزي

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