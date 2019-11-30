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شعبان عبدالرحيم يكشف سبب جلوسه على كرسي متحرك خلال حفله بموسم الرياض
السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:36 م
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داليا الحسين
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طمأن الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، جمهوره عن حالته الصحية بعد ظهوره في موسم الرياض على كرسي متحرك، موضحًا أن سبب إحيائه حفلا في السعودية على كرسي متحرك يرجع إلى إصابته بكسر في ساقه.
وأضاف "عبدالرحيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه قام بتركيب "مسامير" في ساقه، معلقًا: قلت للمسئولين في السعودية مش هقدر أغني، ولكنهم ألحوا في الدعوة".
وتابع: "عندما وصلت الحفل فوجئت بتحضير كرسي مخصص لي على المسرح"، لافتا إلى أنه في حالة صحية أفضل حاليًا.
وأضاف "عبدالرحيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنه قام بتركيب "مسامير" في ساقه، معلقًا: قلت للمسئولين في السعودية مش هقدر أغني، ولكنهم ألحوا في الدعوة".
وتابع: "عندما وصلت الحفل فوجئت بتحضير كرسي مخصص لي على المسرح"، لافتا إلى أنه في حالة صحية أفضل حاليًا.
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