سمسطا يفوز على "ببا" وطامية يزحف للمقدمة بالقسم الثالث





حملت نتائج مباريات الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة والتى تضم اندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر بدورى القسم الثالث العديد من المفاجات .



بأولى المباريات نجح الفريق الكروى بطامية فى تحقيق فوز بنتيجة 2_1 على مضيفه ناصر بنى سويف بالمباراة التى اقيمت عصر اليوم على ملعب مركز شباب ناصر بنى سويف .



ادى لاعبوا فريق طامية مباراة قوية وحماسية ومن خلال عدة هجمات متتالية على مرمى فريق ناصر بنى سويف إستطاع اللاعب احمد اسامة إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 12 من الشوط الأول واحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 8 من الشوط الثانى .



وبهذهِ النتيجة يحصل فريق طامية على ثلاث نقاط جديدة ليصبح لديه 9 نقاط ويصعد إلى منتصف جدول المجموعة ويعود معه حلم الصعود مرة اخرى .



فيما نجح سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز مهم بنتيجة 2/1 على شقيقه ببا الرياضى بملعبه نجح فى احراز الثنائية محمد اللاهونى ومحمد سمير .



فيما تعادل ابو كسأة خارج الديار امام راس غارب سلبيا وبذات النتيجة تعادل ابشواى مع شقيقه ساحة الفيوم .



فيما تقام الأحد مباراتين وهما الواسطى امام مضيفه اطسا الرياضى بملعب بالفيوم فيما يواجه مطرطارس نظيره سنورس .





ترتيب المجموعة الرابعة



1- الواسطى 16 نقطة



2 – مطرطارس 12 نقطة



3 – مركز شباب الفيوم 11 نقاط



4- رأس غارب 10 نقاط



5 – سمسطا 10 نقاط



6 - اطسا 9 نقاط



7 – عاملين غارب 9 نقاط



8– شباب طامية 9 نقاط



9 – ابو كساة 8 نقاط



10 – سنورس 8 نقاط



11 – ابشواى 7 نقاط



12 – ناصر بنى سويف 6 نقاط



13 – ببا 5 نقاط