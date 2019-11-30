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شرطة القصيم تطيح بثلاثيني نشر مقطع فيديو احتوى على عبارات مخالفة للذوق

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:26 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطاحت قوات الأمن التابعة لشرطة منطقة القصيم، مساء اليوم السبت، بشخص نشر مقطع فيديو احتوى ألفاظًا وعبارات مخالفة للذوق والآداب العامة في المنطقة.

وصرح الرائد بدر السحيباني، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تصوير أحد الأشخاص، ونشره مقطع فيديو احتوى ألفاظًا وعباراتٍ مخالِفة للذوق والآداب العامة؛ فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بهذا الفعل والقبض عليه.

كما أشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إلى أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة القصيم، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وأعلنت شرطة منطقة القصيم، القبض على 4 وافدين ارتكبوا جرائم سرقة أغنام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.

وقال الرائد بدر السحيباني: إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت عن ضبط 4 مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر؛ وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة الأغنام.

الأمن العام السعودي
هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الارهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.

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الكلمات المفتاحية

شرطة القصيم شرطة المملكة القصيم السعودية

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