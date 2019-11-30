الأهلي يُعلن مدة غياب على معلول





تلقى النادي الأهلي وجماهيره اليوم السبت 30 نوفمبر صدمة جديدة بشأن إصابة نجم الفريق ومدة غيابه عن الملاعب.





معلول يتعرض لإصابة خلال مباراة الأهلى والنجم الساحلي

وقد تعرض التونسي علي معلول نجم النادي الأهلي إلى إصابة خلال مواجهة الفريق أمس الجمعة ضد نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا.





حجم إصابة علي معلول

وكشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن علي معلول خضع لمجموعة من الفحوصات الطبية عقب مواجهة النجم الساحلي أمس والتي أكدت أنه يعاني من شد في العضله الضامه اليمنى.





فترة غياب علي معلول عن الأهلي

وأكد خالد محمود أن علي معلول يحتاج إلى فترة لا تقل عن أسبوعين ليخضع لبرنامج تأهيلي ليتعافى من الإصابة التي يعاني منها ولن يتمكن من المشاركة في أي مباريات قبل هذه الفترة.





نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

واستطاع نادي النجم الساحلي أن يفوز على نظير نادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي بني سويف يوم الثلاثاء القادم 3 ديسمبر ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.