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فوز حسن وشارلوت وسلامة وتاليا ببطولة بالم هيلز لناشئي الجولف

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توج الرباعى حسن عز الدين وشارلوت بيتورن وعلى سلامة وتاليا سامح ببطولة بالم هيلز المفتوحة لناشئي وناشئات الجولف احدى جولات التصنيف المحلى للعبة .

وحصل الدولى حسن عز الدين على لقب الناشئين تحت 18 عاما بتسديد 77 ضربة مسجلا خمس ضربات فوق المعدل وتلاه ثانيا محمد ابو العلا  بفارق ضربة واحدة 78 ضربة ثم ابراهيم الجزايرلى ثالثا 86 ضربة.

وفازت شارلوت بيتورن بصدارة الناشئات لنفس المرحلة وسددت 87 ضربة ثم التؤام ندا ونادين الجمال فى المركزين الثانى والثالث على التوالى 98 و 101 ضربة .

وحقق على سلامة المركز الاول تحت 13 عاما بتسديد 78 ضربة وتلاه محمد ربيع ثانيا  81 ضربة.
وتوجت تاليا سامح بلقب الناشئات لنفس المرحلة وسددت  93 ضربة.

وفى منافسات البراعم تسع حفر فاز بالمركز الاول عبد الرحمن الدفراوى و جنا محمد وبالمركز الثانى محمود عاشور .
وفى منافسات 6 حفر فاز بالمركز الاول  يوسف محمد وتاتيانا سلامة وبالمركز الثانى طارق عبد الناصر .
وعقب انتهاء المنافسات قام نائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير وعضو مجلس ادارة اتحاد الجولف محمد عطاالله بتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات .
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