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تفاصيل شراء والد محمد صلاح نادي درجة ثالثة (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
داليا الحسين
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كشف ماهر شيتة، عمدة قرية نجريح، حقيقة شراء صلاح لنادي "عثماثون طنطا الرياضي"، مشيرًا إلى أن هذا النادي يعتبر أحد فروع نادي المقاولون العرب.

وأضاف "شيتة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن والد اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، اشترى النادي بالشراكة مع 2 من أصدقائه بعد خلاف بين نادي المقاولون العرب في القاهرة ونادي عثماثون، لافتا إلى أن عثماثون طنطا الرياضي"، يعد من فرق الدرجة الثانية.

وتابع أنه تواصل مع والد محمد صلاح، والذي أكد أنه اشتراه كشركة مساهمة مكونة من 3 أفراد، ومحمد صلاح، بعيد تمامًا عن شراء هذا النادي، معلقا: "محمد صلاح متفرغ للكورة وبس".

وأوضح عمدة قرية نجريح، أن والد صلاح قام بشراء هذا النادي، ليس بهدف استثماري كما روج البعض، ولكن كون هذا النادي، الذي خرج منه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، عندما كان عمره في ذلك الوقت 16 عامًا.
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الكلمات المفتاحية

والد محمد صلاح يشتري نادي محمد صلاح عثماثون طنطا الرياضي

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