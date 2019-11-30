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بـ"محو الأمية".. القوى العاملة تُعلن عن فرص عمل جديدة براتب 3200 جنيه

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:27 م
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فرص عمل
فرص عمل
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل، بإحدى الشركات الخاصة للخدمات الأمنية، بحدائق الأهرام البوابة الأولى، براتب يصل لـ2300 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة، 350 فرد أمن براتب 2300 جنيه، بالإضافة إلى 10 مشرفين أمن وذلك براتب 3200 جنيه.

ولا تشترط الشركة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط ولكن يجب أن يكون حاصل على محو الأمية على الأقل، وحدد بأن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 20 عاما ولا يزيد عن 49 عاما.

ومن المزايا التي توفرها الشركة، تأمين طبي واجتماعي بجانب إقامة ووجبات غذاء ومكافآت وحوافز، وحددت أماكن العمل الجيزة وأكتوبر والتجمع الخامس.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول الأستاذ هشام عبدالخالق، 01000960819.

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