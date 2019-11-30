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خليجي 24| السعودية تسحق البحرين بثنائية قاتلة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:24 م
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السعودية والبحرين
السعودية والبحرين
أميرة فطيم
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حقق منتخب السعودية فوزا ثمينا أمام نظيره البحريني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، المقام في قطر.


وافتتح عبدالله الحمدان أهداف اللقاء لصالح للأخضر بتمريرة حاسمة استقرت في شباك البحرين عند الدقيقة 29.

وسجل محمد الخبراني الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى البحرين عند الدقيقة 58.

بهذه النتيجة حصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط في المركز الثالث في جدول الترتيب المجموعة الثانية من خليجي 24، فيما تجمد رصيد منتخب البحرين عند نقطة واحدة في المركز الرابع.


وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر، والعراق، والإمارات، واليمن، فيما يتواجد في المجموعة الثانية منتخبات؛ السعودية، عمان، والكويت، والبحرين.

ويترأس منتخب قطر المجموعة الأولى باعتباره صاحب الضيافة، فيما ترأس منتخب عمان المجموعة الثانية بصفته حامل اللقب في النسخة الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية

كأس الخليج السعودية البحرين

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