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مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:19 م
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خالد الغندور
خالد الغندور
مصطفى صابر
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كشف خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق عن حقيقة تصريحه حول تعاقد الفريق الأبيض مع الصربي ميتشو مطلع هذا الموسم بأنه أفضل 900 مرة من  المدرب الأسبق جروس .

ومن خلال مقطع فيديو نشره الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قال: "أنا لم أقصد التعاقد مع ميتشو، لكن كانت لدي معلومات أن الزمالك يفاوض 3 مدربين هم الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي بيدرو إيمانويل والبرتغالي جيسوالدو فيريرا، وكلهم أفضل من المدرب السويسري جروس".

وأكد:  "قدوم ميتشو إلى الزمالك جاء بعد استطلاع رأي اللجنة الفنية وأيضًا أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، بعد أن تم رفض التعاقد مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الحالي لمطالبه المالية العالية".

وأشار إلى أن جروس حقق لقب السوبر المصري السعودي وعانى من أجل حصد الكونفيدرالية، لكنه أضاع الدوري والبطولة العربية، موضحًا أن جروس هو من رفض تجديد عقده.

وأكمل الغندور: " راهن جميع خبراء الكرة المصرية على تألق ميتشو لأنه يملك الخبرات في قارة أفريقيا والأمور كانت في عكس الاتجاه مع فايلر حين تولى قيادة الأهلي، وميتشو بدأ بشكل ممتاز بحصد كأس مصر لكن النتائج تراجعت بسبب تغييراته في تشكيلة الزمالك".

وأوضح : "الصربي ميتشو لا يملك الشخصية القوية ويتقاضى راتبًا أكبر من قدراته، مؤكدًا أنه هاجم المدرب الصربي من قبل في البرنامج التليفزيوني للنادي كما أن الأمر لا يتعلق بالمدرب فقط ولكن هناك تقصير من اللاعبين وطموح من أجل المال فقط وليس الفانلة البيضاء".

وأشار إلى أنه حان الوقت لرحيل ميتشو لأنه لا يملك القدرة على قيادة الزمالك، موضحًا أن هناك جلسة ستجمع بين المدير الفني ورئيس النادي في الساعات المقبلة بعد العودة من الكونغو.

وأعلن الغندور عن ان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق مرشحاً بقوة لقيادة الفريق الأبيض في المرحلة القادمة، موضحًا أن كوبر يملك الخبرات والنجاحات مع منتخب مصر وونجح في الصعود إلى كأس العالم.
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