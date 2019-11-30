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مورينيو بلا خسارة مع توتنهام

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:17 م
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مورينيو
مورينيو
أحمد عصام
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نجح فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق الفوز على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذة هي المباراة الثالثة لفريق توتنهام هوتسبير مع جوزيه مورينيو، حيث حقق الانتصار في الثلاث مواجهات ولكنه فشل في الخروج بشباك نظيفة في اي مباراة حتى الآن مع الفريق اللندني.

وفاز مورينيو في مباراته الاولى بديربي لندن على فريق وست هام يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان الفريق متقدم بنتيجة 3-0 ولكن عاد وست هام يونايتد للمباراة.

وحقق السبيرز الفوز الأول مع مورينيو أوروبيا على فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين أيضاً في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وحسم توتنهام تأهله بعد هذا الفوز لدور الثمن نهائي من البطولة.

وجاء الفوز الثالث لتوتنهام على بورنموث مساء اليوم، ورفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بفارق عشرين نقطة عن فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

 وظهر هجوم الفريق اللندني بشكل مميز تحت قيادة مورينيو حيث سجل الفريق 10 أهداف خلال ثلاثة مباريات بمعدل أكثر من ثلاثة أهداف في اللقاء، بينما اهتزت شباك توتنهام في 6 مرات مما سيجعل مهما مورينيو الدفاعية كبيرة في الفترة المقبلة.
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