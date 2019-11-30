"الصحة" توضح تفاصيل حملة "حقك تنظمي" (فيديو)



وأضافت "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، مساء السبت، أن هناك خريطة بيانات للمواطنين يتم التحرك من خلالها حيث توضح أعلى المحافظات انجابا للأطفال وأقل المحافظات استخداما لوسائل منع الحمل.



وتابعت: "الندوات التوعوية لشرائح المجتمع تتضمن رجل الدين سواء الإسلامي أو المسيحي"، مشيرًا إلى أن كل محافظة لها خصائصها؛ وبالتالي الرسالة تكون مفصلة وفقا لاحتياج المحافظة.



ونوهت إلى أنه تم صرف 37 ألف وسيلة تنظيم أسرة في الحملة الماضية فضلًا عن تنفيذ 350 ألف زيارة للأسرة، متابعة: "الحملة بالمجان في المحافظات التسعة".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة، عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية ل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يقوم بها قطاع السكان وتنظيم الأسرة، تحت شعار: "حقك تنظمي " بـ9 محافظات خلال الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر المقبل.



قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن مبادرة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة التي ستنطلق غدا تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في القرى الأكثر احتياجا فضلًا عن تقديم برنامج توعوي لكافة شرائح المجتمع.