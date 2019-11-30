"بفستان أبيض".. نادية الجندي تشعل "إنستجرام" بإطلالة من القاهرة السينمائي



حيث أطلت نادية الجندي بفستان أبيض شفاف طويل، من تصميم العالمي هاني البحيري، واهتم بتسريحة شعرها صالون الصغير وخبيرة التجميل نسرين.



وأشاد محبو نادية الجندي بجمال إطلالتها واصفين إياها بعدة ألقاب ومنها "بالتوب وان في المهرجان"، و"بصاحبة أجمل فستان"، و"بالملكة" وغيرها من الألقاب.



جدير بالذكر أن نادية الجندي كانت قد تغيبت عن الشاشة منذ عام 2015، وكانت أخر أعمالها الدرامية بعنوان مسلسل "أسرار"، وحقق نجاحَا كبيرا، أما عن السينما، فقد أعلن المنتج محمد مختار عن نيته في أن يعيد نادية الجندي إلى السينما، بفيلم مخابراتي جديد ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.

أشعلت الفنانة نادية الجندي الأجواء، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وذلك بعدما نشرت صورة لها، ظهرت خلالها بإطلالتها الملائكية، في مهرجان القاهرة السينمائي.