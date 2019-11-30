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أكاديمية الأزهر تعقد دورات تدريبية للتعامل مع ثورة المعلومات

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:12 م
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شيخ الأزهر - أرشيفية
شيخ الأزهر - أرشيفية
محمود الجلاد
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تبدأ أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، غدا الأحد، عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة، للسادة الأئمة والوعاظ، وأعضاء لجان الفتوى المصريين.

 وتستهل الأكاديمية تلك الدورات بدورتي (التعريف والتعامل مع ثورة المعلومات - وعلم الفلك الشرعي)، وتستمر فعاليات الدورتين لمدة أسبوع، يحاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين بجامعة الأزهر الشريف.

وصرح الدكتور محمد عيسى رئيس الأكاديمية، بأن الهدف من الدورة تطوير العمل الدعوي والتوعوي، عن طريق رفع المستوى الثقافي للأئمة والوعاظ، وأعضاء لجان الفتوى، وتقديم الدعم لهم فيما يخص التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة بصفة عامة، ووسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بصفة خاصة؛ ليكونوا على دراية كاملة بمجريات العصر وتطوراته، فضلا عن إمدادهم بالخبرات العملية والعلمية التي تمكنهم من التعامل مع القضايا الفكرية المثارة بفكر مستنير.

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