في بطولة كأس الخليج العربية الـ 24.. المنتخب السعودي يفوز بثنائية على البحرين





فاز منتخب الأخضر السعودي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ، على نظيره البحريني بهدفين دون مقابل، على استاد نادي الدحيل ضمن مباريات الجولة الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربية الـ 24 المقامة في قطر.





هذا وسجل هدفي المنتخب السعودي كلاً من عبدالله الحمدان في الدقيقة (29)، وسجل محمد خبراني بالدقيقة (58).





وبهذه النتيجة وضع الأخضر أول ثلاث نقاط في رصيده متجاوزاً الخسارة، التي تلقاها من الكويت بثلاثة أهداف في مباراته الأولى، وبالنتيجة أضحى الأخضر في المركز الثالث في المجموعة قبل الجولة الأخيرة، التي سيقابل فيها منتخب عمان المتصدر للمجموعة برصيد 4 نقاط، ومنتخب الكويت في المركز الثاني بذات الرصيد متفوقاً على الأخضر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.



