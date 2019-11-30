"بسبب تصريحاتها القوية".. شيرين عبدالوهاب تتصدر جوجل





عندما طلب منها مُعجب في أحد حفلاتها بغناء مشربتش من نيلها"، لترد عليه ردًّا مُسيئًا: "كويس إنك مشربتش منها، لأن مياه النيل بتجيب بلهارسيا"، والتصريح الثاني عندما عندما أخطأت في حق تونس ووصفت مدينة تونس بأنها" خضراء كالبقدونس".

وقعت المطربة شيرين عبدالوهاب، في أزمة جديدة مع الشعب السعودي، بعد أن اساءت للسيدات السعوديات خلال حفلها الأخير في موسم الرياض، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضية.حيث قالت شيرين خلال ذلك الحفل، إنها تعرضت لهجوم شديد بعدما تغزلت في الرجال قائلة:"طالما منقدرش نستغنى عن الرجالة في حياتنا يبقى نسمع كلامهم أحسن"، وأن المرأة يجب عليها إطاعة الرجل لأن "الرجال دول عسل وسكر"، ثم قامت بمخاطبة جمهورها من النساء "مش عارفة إيه إلي مزعلهم كده، أكيد دول شوية عوانس".ثم اطلق نشطاء السعودية هاشتاجًا بعنوان "#اخرسي_يا_شيرين" مُعلنين فيه عن استيائهم من تلك التصريح "العوانس"، فيما اعتبره البعض إهانة وتقليلًا من شأن المرأة التي لم يكتب لها الارتباط.والجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتادت خلال حفلاتها على إصدار تصريحات لها، ولكن هذه التصريحات تضعها دائمًا في ورطة مع جمهورها، وتجبرها بعد ذلك على الاعتذار مُعلنة بأنها"آخر مرة"، وذلك لإمحاء "زلات لسانها" وتصبح شيرين بعد تلك التصريحات حديث رواد التواصل الإجتماعي، وتتصدر الترند بعدها، ولم تكن هذه الواقعة الأولى لها، فتاريخ شيرين عبدالوهاب الفني ممتلئ بالأزمات الفنية من أبرزها: