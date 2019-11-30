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أهداف مباراة - البحرين 0 × 2 السعودية | خليجي 24

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:54 م
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السعودية اليوم
السعودية اليوم
محمد مرعي
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تخطي المنتخب السعودي نظيره البحريني، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينمها، على ملعب "عبدالله بن خليفة" بنادي الدحيل لحساب منافسات بطولة خليجي24.

 وسجل عبد الرحمن الحمدان الهدف الأول للسعودية في الدقيقة 29 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من نواف العابد.

فيما دون تمكن محمد عبده خبراني بزيادة النتيجة لـلمنتخب السعودي بتدوين الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق  رأسية رائعة بعد تلقية عرضية من ضربة ركنية من نواف العابد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد السعودية إلى 3 نقاط في المركز الثالث بنفس رصيد الكويت صاحب الوصافة بفارق الأهداف بينما تصدر عُمان برصيد 4 نقاط.

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خليجي 24 بث مباشر اليوم الفجر الرياضي السعودية الزمالك الاهلي

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