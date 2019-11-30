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بعد فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية.. وزير النقل: "أبارك للرئيس وللمصريين"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:04 م
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وزير النقل
وزير النقل
كساب أحمد
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عقب كامل الوزير، وزير النقل، على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "c"، قائلًا: "أبارك للشعب المصري وللرئيس السيسي الذي لولاه لما كان صوت مصر بهذه القوة في المنظمة"، لافتًا إلى أن كافة جولاته الخارجية وجدت تقديرًا كبيرًا في دول العالم لما يحدث في مصر من نهضة اقتصادية ومحاربة الإرهاب.

وتابع وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الغرف الملاحية سواء في الإسكندرية أو دمياط كان لها دور في فوز مصر في هذا المنصب، معقبًا: "كنا في ملحمة، وكان هناك ودور قوي للغرف الملاحية لفوز مصر بهذا المنصب".

ولفت إلى أن الفئة "c" من المفترض أن تمثلها 20 دولة، وتم ترشيح 25 دولة في هذه الفئة ضمن عضوية المنظمة البحرية الدولية، وقبل الانتخابات انسحبت دولة صغيرة كانت تتوهم بأنها قادرة على منافسة مصر، وتبقى 24 دولة، معقبًا: "اكيد احنا عارفين بنتكلم على دولة إيه".

وأشار إلى أن مصر حصلت على المركز الـ11 لأول مرة في المنظمة البحرية بأجمالي أصوات 132 من اجمالي 165 دولة.
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الكلمات المفتاحية

وزير النقل توك شو المنظمة البحرية الدولية السيسي

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