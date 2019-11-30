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نيابة عن الملك سلمان.. فيصل بن بندر يرعى حفل السباق السنوي على "كأس الوفاء"

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:52 م
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أمير الرياض - الأمير فيصل بن بندر
أمير الرياض - الأمير فيصل بن بندر
الفجر السعودي
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رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير فئة (2) "كأس الوفاء" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، نيابة عن ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية

وعند وصول الأمير فيصل بن بندر، ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله والأمير سعد بن متعب بن عبدالله، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.

وفور وصول أمير الرياض عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس الأمير محـــمد بن سعــــود الكبير مسافة 2000متر لإنتاج السعودية لجميع الدرجات الفئة الثانية، وجائزته (500) ألف ريال، وتمكن الجواد "الجامي" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول.

وعقب نهاية الشوط سلم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الكأس للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.

حضر حفل السباق الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير فهد بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، والأمراء وعدد من المسؤولين.

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الكلمات المفتاحية

كأس الوفاء فيصل بن بندر المملكة الملك سلمان السعودية السباق السنوي

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