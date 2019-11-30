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"بالأزرق".. أحلام تروج لبرنامج "ذا فويس" بهذه الصورة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:00 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صورة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أزرق.

وعلقت أحلام على الصورة، بهدف الترويج لحقة الليلة من براماج المواهب "ذا فويس"، حيث قالت: "انتظروا الليلة على شاشة كل العرب ذا فويس، فريق أحلام دائما، فريق الباور".

يذكر أن برنامج "The Voice أحلي صوت"، هو النسخة العربية من البرنامج التليفزيوني غنائي الهولندي "The Voice"، والذي يقوم على اكشتف المواهب الغنائية الشابة، وتعود فكرة تقديم البرنامج إلى "جون دي مول" عام ٢٠١٠، وهو من إنتاج شركة "سوني بيكتشرز"، وشبكة "تالبا" الإعلامية.

ويشار إلى أن الموسم الخامس من برنامج "The Voice" هو النسخة العربية، انطلق الشهر الماضي، وضم الموسم في لجنة التحكيم كلا من أحلام، راغب علامة، حماقي، وسميرة سعيد.

كانت أخر أعمال أحلام هي أغنية "أنا ما استغني"، من كلماتها، وتأليف الشاعر منصور الشادي، ألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقي و وتريات خالد عز.

والأغنية كلماتها تقول " أنا مااستغني مهما تعبني ..مهما قال إنه بينساني ويروح .. أنا مااستغني مهما عذبني ..مهما يقسي أو تجي منه جروح".

يذكر أن أحلام مغنية إماراتية، تعتبر أحد المغنيات الأعلى أجرا بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجاناتّ قرطاج المعروفة باسم "سوسة والحمامات"، كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وتعد أيضاً المطربة الوحيدة الخليجية التى شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين، ودائما ما تطلق على نفسها لقب "الملكة".
"بالأزرق".. أحلام تروج لبرنامج "ذا فويس" بهذه الصورة
"بالأزرق".. أحلام تروج لبرنامج "ذا فويس" بهذه الصورة
"بالأزرق".. أحلام تروج لبرنامج "ذا فويس" بهذه الصورة
"بالأزرق".. أحلام تروج لبرنامج "ذا فويس" بهذه الصورة
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الكلمات المفتاحية

فنون فن ذا فويس الفجر الفني أخبار الفن أحلام

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