لاعبي نادي الزمالك يدعمون ميتشو بعد الهزيمة أمام مازيمبي (صور)

قام لاعبي نادي الزمالك بدعم مدربهم الصربي ميتشو، بعد الأنباء الأخيرة التي تردد عن إقالته بعد الهزيمة الفادحة التي تعرض لها الفريق الأبيض عصر اليوم السبت، أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأشارت تقارير صحفية عقب نهاية مباراة الزمالك ضد مازيمبي، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضي منصور، تدرس ثلاثة اختيارات بعد الخسارة الكبيرة للفريق في دوري أبطال إفريقيا أمام الفريق الكونغولي.



وقال مصدر مسؤول داخل الزمالك، بأن هناك اتجاه لتعيين أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر الأول مدربًا للفريق حتي نهاية الموسم، أمام الاقتراح الثاني فهو الإبقاء على ميتشو في منصبه وانتظار ما سوف يقدم في المباريات المقبلة، أما الاقتراح الأخير فهو اختيار جهاز فني مصري مؤقت حتي التعاقد مع مدرب أجنبي مميز لقيادة الفريق.



ويعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماع طاريء غدً الأحد، لحسم مصير الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة ميتشو، وذلك عقب النتائج الكارثية للفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر الفريق أمام إنبي في الدوري ثم سقط بالثلاثة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.



ونشر عدد من لاعبي الزمالك على رأسهم فرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبدالله جمعة ومصطفي محمد رسائل دعم لميتشو عل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا:

1- مازيمبي 3 نقاط.

2- زيسكو يونايتد نقطة وحيدة "

3- أول أغسطس الأنجولي نقطة وحيدة

4- الزمالك المصري لا نقاط.

