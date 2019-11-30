تسريب حديث ميسي مع لاعبي برشلونة بين شوطي مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا





تم تسريب حديث النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة للاعبي البارسا بين شوطي مباراة ليفربول و نظيره فريق برشلونة ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.





يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا كبيرا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ أمام برشلونة الاسباني في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد في الموسم الماضي ليتأهل الفريق الإنجليزي الي نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا رغم خسارته في مباراة الذهاب علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأنتج نادي برشلونة الاسباني فيلما قصيرا عن أحداث الفريق في الموسم الماضي وتضمن مقطعا من مباراته الشهيرة أمام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي والتي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وانتشرت مقاطع فيلم برشلونة التي أظهرت ردود أفعال لاعبيه داخل غرفة تغيير الملابس بعد ريمونتادا ليفربول علي الفريق الكتالوني





وتم تسريب حديث نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي وكلامه مع زملائه بين شوطي المباراة أمام ليفربول وهو يقول: "هيا يا رفاق كونوا جاهزين، وتذكروا أن ما حدث الموسم الماضي أمام روما كان خطأنا وليس خطأ شخص آخر، إنه خطاؤنا وعلينا استغلال الفرصة وعدم تفويتها، إذا تعاملنا مع الأمور بشكل صحيح سنصل إلى النهائي".