Advertisements
Advertisements
Advertisements

تسريب حديث ميسي مع لاعبي برشلونة بين شوطي مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:52 م
Advertisements
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي
Advertisements

تم تسريب حديث النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة للاعبي البارسا بين شوطي مباراة ليفربول و نظيره فريق برشلونة ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي.

يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد حقق فوزا كبيرا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ أمام برشلونة الاسباني في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد في الموسم الماضي ليتأهل الفريق الإنجليزي الي نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا رغم خسارته في مباراة الذهاب علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأنتج نادي برشلونة الاسباني فيلما قصيرا عن أحداث الفريق في الموسم الماضي وتضمن مقطعا من مباراته الشهيرة أمام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي والتي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وانتشرت مقاطع فيلم برشلونة التي أظهرت ردود أفعال لاعبيه داخل غرفة تغيير الملابس بعد ريمونتادا ليفربول علي الفريق الكتالوني

وتم تسريب حديث نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي وكلامه مع زملائه بين شوطي المباراة أمام ليفربول وهو يقول: "هيا يا رفاق كونوا جاهزين، وتذكروا أن ما حدث الموسم الماضي أمام روما كان خطأنا وليس خطأ شخص آخر، إنه خطاؤنا وعلينا استغلال الفرصة وعدم تفويتها، إذا تعاملنا مع الأمور بشكل صحيح سنصل إلى النهائي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي ليفربول برشلونة

أخبار تهمك

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 5 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 7 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة ليفربول وبورتو

حكم تركي لمباراة ليفربول وبرشلونة

وش السعد.. ليفربول لا يسجل أقل من 3 أهداف مع حكم مباراته أمام برشلونة

جونيت شاكير.. ليفربول يستقبل الأهداف وبرشلونة لا يخسر مع الحكم التركي

بعد تأهل ليفربول.. ميسي يتصدر جوجل اليوم

جماهير برشلونة تصدم ميسي بقرار ناري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

02:15 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status