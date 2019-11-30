بعد اتفاق السراج وأردوغان.. أحمد موسى: "هنحمي ثرواتنا ومحدش هيقدر يمنعنا" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش التركي سيطر على كل الأجواء في ليبيا بعد الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة طرابلس فاير السراج مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بشأن التعاون الأمني والبحري، مشيرًا إلى أن "أردوغان" يحاول فرض سياسة الأمر الواقع.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن العالم يدين ويشجب التصرفات التركية ولكن "أردوغان "مستمر في الانتهاكات، معلقًا: "الأيام القادمة ستكون منطقة شرق المتوسط ملتهبة".



وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014 كان يتوقع ما سيحدث لذلك أعد قوات بحرية على أعلى مستوى لحماية الثروات المصرية وقام بشراء ميسترال 1 و2 والغواصات، معلقًا:" مصر هتحمي ثرواتها في المياه الاقتصادية.. ومحدش يقدر يمنعنا".



ونوه إلى أن مصر قامت بترسيم حدودها وفقا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، مشددًا على أن بلادنا ستحافظ على حقوقها بكل قوة بعد الاتفاقية الموقعة بين السراج وأردوغان.

