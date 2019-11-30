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مستشار الملك سلمان يصل الظهران ويدشن مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:20 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وصل الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي، مساء اليوم السبت، إلى الظهران.

وكان في استقبال الأمير خالد الفيصل، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وسيُطلق مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17 تحت عنوان "نحو فكرٍ عربيٍّ جديد"، والذي ينعقد بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، خلال الفترة الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في مقرّ "إثراء" بالظهران.

مؤسسة الفكر العربي
مؤسّسة أهلية دولية مستقلّة، ليس لها ارتباط بالأنظمة ولا بالانتماءات السياسية أو الحزبية أو الطائفية. ومنذ إنشائها في العام 2000 بمبادرة من الأمير خالد الفيصل، وبدعم من كوكبة من أهل الفكر وأصحاب المال ورجال الأعمال، التزمت المؤسّسة بتنمية الاعتزاز بثوابت الأمّة ومبادئها وقيمها، وبتعزيز التضامن العربي والهوية العربية الجامعة، المحتضنة لغنى التنوّع والتعدّد، وذلك بنهج الحرية المسؤولة.

وقد تبنّت المؤسّسة، في إطار مساهمتها في الجهود الفكريّة والثقافيّة، نهج الشراكة والتعاون والتكامل مع المنظّمات والمؤسّسات ومراكز الأبحاث والدراسات المعنيّة، وأطلقت مجموعةً من البرامج والمشاريع الرائدة الهادفة إلى تمكين الشباب، وتحديث أساليب تعلّم اللغة العربيّة وتعليمها، والإعلاء من شأن قيم الحوار والانفتاح على لغات العالم وثقافاته.

وسعت المؤسّسة، من خلال التقارير والكتب والترجمات التي تُصدرها، والمؤتمرات والملتقيات والندوات التي تعقدها، والجوائز التي تمنحها، إلى نشر المعرفة، والتحفيز على الإبداع والابتكار، وتطوير البنى والعقليّات، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

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الكلمات المفتاحية

مستشار الملك سلمان مؤسسة الفكر العربي المملكة الظهران السعودية

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