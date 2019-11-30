مستشار الملك سلمان يصل الظهران ويدشن مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17





وصل الأمير خالد الفيصل، مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي، مساء اليوم السبت، إلى الظهران.





وكان في استقبال الأمير خالد الفيصل ، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.





وسيُطلق مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤتمر مؤسسة الفكر العربي 17 تحت عنوان "نحو فكرٍ عربيٍّ جديد"، والذي ينعقد بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، خلال الفترة الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في مقرّ "إثراء" بالظهران.



