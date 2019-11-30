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kora now| مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر 30-11-2019 دوري أبطال أفريقيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:25 م
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مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر
مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر
الفجر الرياضي
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يدخل اليوم نادي الرجاء صاحب الارض والجمهور في مباراة الجولة الاولي من المجموعة الرابعه لحساب مباريات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا حينما يحل اليوم عليه فريق الترجي ضيفا في مواجهة عربية قوية وصعبه ، وجاء نادي الرجاء الرياضي في المجموعة الرابعه والتى تضم كلا من فريق الترجي التونسي وفريق الرجاء الرياضي وفريق فيتا كلوب ونادي شبيبة القبائل ، وسوف يسعي اليوم السبت في مباراة الجولة الاولي التى يخوضها فريق الرجاء ان يحقق الفوز الاول له وان يحصد اول ثلاث نقاط من المباراة في مواجهة قوية امام فريق الترجي وقد انهي فريق الرجاء اخر مباراة خاضها امام فريق الوداد في البطولة العربية بالتعادل الاجابي باربع اهداف لكل فريق.

القناة الناقله لمباراة الرجاء والترجي
على الجانب الاخر اليوم يدخل ضيفا فريق الترجي التونسي امام خصمه فريق الرجاء المغربي في مواجهة عربية قوية ضمن منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا حيث ان فريق الترجي التونسي اول مباراة له في رحلة الحفاظ على لقب البطولة الذى حصل عليه في اخر عامين على التوالي في الموسم الماضي امام الفريق المغربي نادي الوداد الرياضي ، وسوف يسعي اليوم نادي الترجي في المباراة خارج ملعبه امام فريق الرجاء ان يحقق نتيجة اجابية من المباراة في الجولة الاولي من المجموعة الرابعه او الحصول على نقاط المباراة الثلاثه في مواجهة صعبه وقوية وسوف تنقل اليوم مباراة التوجي والرجاء على قناة بي ان سبورت الاولي.

موعد مباراة الرجاء والترجي
موعد مباراة الرجاء والترجي اليوم تقام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة الرجاء والترجي
توقيت مباراة الرجاء والترجي اليوم تقام في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.


تشكيلة الرجاء المتوقعة ضد الترجي
في حراسة المرمي : أنس زنيتي.

في خط الدفاع : محمد الدويك - فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي.

في خط الوسط : عبد الرحيم الشاكير - فابريس نجوما - أيوب نناح.

في خط الهجوم : حميد أحداد - محسن متولي - سفيان رحيمي.

تشكيلة الترجي المتوقعة ضد الرجاء
في حراسة المرمي : معز بن شريفية.

في خط الدفاع : الياس الشتي - محمد علي يعقوبي - عبد القادر بدران - سامح الدربالي.

في خط الوسط : فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - عبد الرؤوف بن غيث - حمدو الهوني - أنيس البدري.

في خط الهجوم : ابراهيما واتارا.

مشاهدة مباراة الرجاء والترجي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS  مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين في ظلّ الرغبة برد الاعتبار لدى الفريق المضيف عقب نتائجه المتفاوتة في الدوري المحلي.

البث المباشر لمباراة الرجاء والترجي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف  beIN SPORTS.
 
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