نتائج قرعة دور المجموعات من يورو 2020 (فيديو)

أسفرت قرعة كأس أوروبا (يورو 2020) لكرة القدم التي سحبت مساء اليوم السبت في العاصمة الرومانية بوخارست عن مجموعات حديدية، حيث وقع المنتخب الفرنسي مع منتخبي البرتغال وألمانيا في مجموعة واحدة.





وستجمع المباراة الافتتاحية ايطاليا وتركيا ضمن المجموعة الاولى في العاصمة الايطالية روما. وتقام النهائيات بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2012 في 12 مدينة وذلك للمرة الاولى.



