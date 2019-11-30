Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتائج قرعة دور المجموعات من يورو 2020 (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:21 م
Advertisements
نتائج قرعة دور المجموعات من يورو 2020
نتائج قرعة دور المجموعات من يورو 2020
محمد مرعي
Advertisements
أسفرت قرعة كأس أوروبا (يورو 2020) لكرة القدم التي سحبت مساء اليوم السبت في العاصمة الرومانية بوخارست عن مجموعات حديدية، حيث وقع المنتخب الفرنسي مع منتخبي البرتغال وألمانيا في مجموعة واحدة.

وستجمع المباراة الافتتاحية ايطاليا وتركيا ضمن المجموعة الاولى في العاصمة الايطالية روما. وتقام النهائيات بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو 2012 في 12 مدينة وذلك للمرة الاولى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج قرعة يورو 2020 نتائج قرعة دور المجموعات من يورو 2020 قرعة كأس أمم أوروبا 2020 قرعة دور المجموعات من يورو 2020 قرعة دور المجموعات

أخبار تهمك

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

قرعة كأس أمم أوروبا 2020 تسقر عن مجموعات نارية.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال في مجموعة واحدة

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مجموعات حديدية.. وليفربول يقع في مجموعة صعبة

تعرف على تصنيف المنتخبات في قرعة يورو 2020

تعرف على النظام الجديد لسحب قرعة تصفيات يورو 2020

نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 (إنفوجراف)

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا الآن.. مجموعات حديدية لبرشلونة وريال مدريد

قرعة كأس أمم أوروبا 2020 تسقر عن مجموعات نارية.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال في مجموعة واحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

02:15 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status