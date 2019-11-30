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مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر 30-11-2019 دوري أبطال أفريقيا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:22 م
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مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر
مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر 30-11-2019 دوري أبطال أفريقيا، يستضيف ملعب المركب الرياضي محمد الخامس  مباراة فريق الرجاء الرياضي المغربي والترجي التونسي ، حيث يحل فريق الترجي التونسي ضيفاً على نظيره فريق الرجاء الرياضي المغربي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُقام مباراة الترجي التونسي والرجاء الرياضي اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019 على الأراضي دولة المغرب . وتقام المباراة في تمام الساعه 10 بتوقيت السعودية

Watch Raja and Esperance live match 30-11-2019 African Champions League
Watch Raja and Esperance live match 30-11-2019 African Champions League, the stadium of the complex Mohamed V hosts the match between Raja and Morocco’s Esperance, where Esperance of Tunisia will be a guest of its Moroccan counterpart Raja in the first round of the group stage in The African Champions League will be played on  Watch Raja and Esperance live match 30-11-2019 African Champions League Saturday (30 November 2019) on the territory of Morocco. The match will take place at 10 pm KSA

مشاهدة مباراة الرجاء والترجي بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري اون لاين لايف اليوم السبت 30-11-2019 في دوري أبطال أفريقيا لحساب مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات في اطار مباريات المجموعة الرابعه حيث من المقرر اليوم ان يستضيف نادي الرجاء الرياضي خمصة فريق الترجي التونسي
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