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قرعة كأس أمم أوروبا «يورو 2020».. ألمانيا والبرتغال وفرنسا مجموعة الموت

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:16 م
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رونالدو ومبابي
رونالدو ومبابي
علاء خليف
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أجريت اليوم السبت، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) وذلك في العاصمة الرومانية بوخارست، وستقام النسخة القادمة من البطولة القارية للمرة الأولى في 12 مدينة في 12 بلدا على امتداد القارة العجوز، وذلك احتفالا بالذكري الـ 60 للبطولة.

وستقام مباريات بطولة الأمم الأوروبية 2020 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية فقط، بعد نسخة فرنسا عام 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ 16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024.

وحسم 20 منتخبا التأهل رسميًا لبطولة أمم أوروبا 2020 حتي الآن، ويتبقى 4 منتخبات فقط سيتم تحديدها من خلال منافسات الملحق الأوروبي.

وكانت قرعة ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020، الذي سيقام في مارس المقبل ويحدد آخر المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020"، قد أسفرت عن:

نتيجة بحث الصور عن قرعة كأس أمم أوروبا الفجر

التصنيف الأول يتضمن مواجهات بين منتخبات آيسلندا ورومانيا، والثانية جمعت المجر وبلغاريا بعد تحديد مصير هذه الفرق بين التصنيفين الأول والثالث.

التصنيف الثاني، تلعب البوسنة أمام إيرلندا الشمالية، وتواجه سلوفاكيا جمهورية إيرلندا.

التصنيف الثال،  تواجه اسكتلندا إسرائيل والنرويج أمام صربيا في التصنيف الثالث.

التصنيف الرابع والأخير، تلتقي جورجيا مع بيلاروس، ومقدونيا الشمالية مع كوسوفو.

ويتأهل عن كل مستوى منتخب إلى النهائيات، إذ تسفر لقاءات نصف النهائي عن مباراة نهائية في كل مستوى تحدد الفريق المتأهل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، يوم الأربعاء الماضي، تصنيف المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وجاء التصنيف على 4 مستويات، حيث ضم كل مستوى 6 منتخبات:

التصنيف الأول: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا.

التصنيف الثاني: فرنسا، سويسرا، كرواتيا، بولندا، روسيا، هولندا.

التصنيف الثالث: البرتغال، الدنمارك، تركيا، النمسا، التشيك، السويد.

التصنيف الرابع: ويلز، فنلندا، إلى جانب المنتخبات الأربعة التي ستتأهل من الملحق.

نتيجة بحث الصور عن قرعة كأس أمم أوروبا الفجر

وفيما يلي نتيجة قرعة نهائيات "يورو 2020":

- المجموعة الأولى (A): تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا  

- المجموعة الثانية (B): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا

- المجموعة الثالثة (C): هولندا - أوكرانيا - النمسا - الفائز من الملحق (D) 

- المجموعة الرابعة (D): إنجلترا - كرواتيا - الفائز من الملحق (C) - التشيك 

- المجموعة الخامسة (E): إسبانيا - السويد - بولندا - لفائز من الملحق (B) 

- المجموعة السادسة (F): الفائز من الملحق (A) - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.
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