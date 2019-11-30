عاجل.. انتحار طالب بكلية الهندسة من أعلى برج القاهرة

أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان على الانتحار، اليوم السبت، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى برج الجزيرة، بمحافظة القاهرة، وذلك لمروره بضائقة نفسية، ما أدى إلى مصرعه في الحال.





وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارا بوفاة طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، بعد انتحاره من أعلى برج الجزيرة، فيما أكد شهود عيان أن أحد أصدقائه طالب بكلية طب جامعة حلوان كان برفقته، ولم يستطع إقناعه بالعدول عن قرار الانتحار، مؤكدا أنه كان يمر بظروف نفسيه صعبة، وهو ما دفعه للانتحار.





انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



