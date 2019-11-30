نتائج قرعة كأس أمم أوروبا 2020 «Euro 2020»

أسفرت قرعة نهائيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، والتي سحبت مساء اليوم السبت في العاصمة الرومانية بوخارست، عن مجموعات حديدية ونارية ومثيرة، حيث أوقعت القرعة منتخبات ألمانيا وإسبانيا والبرتغال في مجموعة واحدة (مجموعة الموت)





وستقام مباريات هذه البطولة الاستثنائية في 12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية فقط، بعد نسخة فرنسا عام 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ 16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024.





ونجح 20 منتخبا من أصل 24 في حسم التأهل للبطولة بالفعل، حيث يتبقى 4 منتخبات فقط سيتم تحديدها من خلال منافسات الملحق الأوروبي.





وكانت قرعة ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020، الذي سيقام في مارس المقبل ويحدد آخر المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020"، قد أسفرت عن:





التصنيف الأول يتضمن مواجهات بين منتخبات آيسلندا ورومانيا، والثانية جمعت المجر وبلغاريا بعد تحديد مصير هذه الفرق بين التصنيفين الأول والثالث.





وفي التصنيف الثاني، تلعب البوسنة أمام إيرلندا الشمالية، وتواجه سلوفاكيا جمهورية إيرلندا، فيما تواجه اسكتلندا إسرائيل والنرويج أمام صربيا في التصنيف الثالث.





ووفي المستوى الرابع والأخير، تلتقي جورجيا مع بلاروسيا، ومقدونيا الشمالية مع كوسوفو.





ويتأهل عن كل مستوى منتخب إلى النهائيات، إذ تسفر لقاءات نصف النهائي عن مباراة نهائية في كل مستوى تحدد الفريق المتأهل.





وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، يوم الأربعاء الماضي، تصنيف المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





وجاء التصنيف على 4 مستويات، حيث ضم كل مستوى 6 منتخبات:





التصنيف الأول: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا.





التصنيف الثاني: فرنسا، سويسرا، كرواتيا، بولندا، روسيا، هولندا.





التصنيف الثالث: البرتغال، الدنمارك، تركيا، النمسا، التشيك، السويد.





التصنيف الرابع: ويلز، فنلندا، إلى جانب المنتخبات الأربعة التي ستتأهل من الملحق.









وفيما يلي نتيجة قرعة نهائيات "يورو 2020":





- المجموعة الأولى (A): تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا





- المجموعة الثانية (B): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا





- المجموعة الثالثة (C): هولندا - أوكرانيا - النمسا - لفائز من الملحق (D)





- المجموعة الرابعة (D): إنجلترا - كرواتيا - الفائز من الملحق (C) - التشيك





- المجموعة الخامسة (E): إسبانيا - السويد - بولندا - لفائز من الملحق (B)





- المجموعة السادسة (F): الفائز من الملحق (A) - البرتغال - فرنسا - ألمانيا.



