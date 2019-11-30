Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتائج قرعة كأس أمم أوروبا 2020 «Euro 2020»

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:09 م
Advertisements
نتائج قرعة كأس أمم أوروبا 2020 «Euro 2020»
نتائج قرعة كأس أمم أوروبا 2020 «Euro 2020»
وكالات
Advertisements
أسفرت قرعة  نهائيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، والتي سحبت مساء اليوم السبت في العاصمة الرومانية بوخارست، عن مجموعات حديدية ونارية ومثيرة، حيث أوقعت القرعة منتخبات ألمانيا وإسبانيا والبرتغال في مجموعة واحدة (مجموعة الموت)

وستقام مباريات هذه البطولة الاستثنائية في 12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية فقط، بعد نسخة فرنسا عام 2016، بعد أن كان العدد محصورا بـ 16، وسيعود مبدأ الاستضافة لدولة أو اثنتين فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024.

ونجح 20 منتخبا من أصل 24 في حسم التأهل للبطولة بالفعل، حيث يتبقى 4 منتخبات فقط سيتم تحديدها من خلال منافسات الملحق الأوروبي.

وكانت قرعة ملحق تصفيات أمم أوروبا 2020، الذي سيقام في مارس المقبل ويحدد آخر المتأهلين إلى نهائيات "يورو 2020"، قد أسفرت عن:

التصنيف الأول يتضمن مواجهات بين منتخبات آيسلندا ورومانيا، والثانية جمعت المجر وبلغاريا بعد تحديد مصير هذه الفرق بين التصنيفين الأول والثالث.

وفي التصنيف الثاني، تلعب البوسنة أمام إيرلندا الشمالية، وتواجه سلوفاكيا جمهورية إيرلندا، فيما تواجه اسكتلندا إسرائيل والنرويج أمام صربيا في التصنيف الثالث.

ووفي المستوى الرابع والأخير، تلتقي جورجيا مع بلاروسيا، ومقدونيا الشمالية مع كوسوفو.

ويتأهل عن كل مستوى منتخب إلى النهائيات، إذ تسفر لقاءات نصف النهائي عن مباراة نهائية في كل مستوى تحدد الفريق المتأهل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، يوم الأربعاء الماضي، تصنيف المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وجاء التصنيف على 4 مستويات، حيث ضم كل مستوى 6 منتخبات:

التصنيف الأول: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا.

التصنيف الثاني: فرنسا، سويسرا، كرواتيا، بولندا، روسيا، هولندا.

التصنيف الثالث: البرتغال، الدنمارك، تركيا، النمسا، التشيك، السويد.

التصنيف الرابع: ويلز، فنلندا، إلى جانب المنتخبات الأربعة التي ستتأهل من الملحق.


وفيما يلي نتيجة قرعة نهائيات "يورو 2020":

- المجموعة الأولى (A): تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا  

- المجموعة الثانية (B): الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا

- المجموعة الثالثة (C): هولندا - أوكرانيا - النمسا - لفائز من الملحق (D) 

- المجموعة الرابعة (D): إنجلترا - كرواتيا - الفائز من الملحق (C) - التشيك 

- المجموعة الخامسة (E): إسبانيا - السويد - بولندا - لفائز من الملحق (B) 

- المجموعة السادسة (F): الفائز من الملحق (A) - البرتغال - فرنسا - ألمانيا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج قرعة يورو 2020 نتائج قرعة كأس أمم أوروبا 2020 قرعة كأس أمم أوروبا 2020 قرعة كأس أمم أوروبا فرنسا والمانيا والبرتغال euro 2020 draw Euro 2020

أخبار تهمك

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 4 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 6 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 4 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

قرعة كأس أمم أوروبا 2020 تسقر عن مجموعات نارية.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال في مجموعة واحدة

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل| هولندا تصطدم بألمانيا.. وإسبانيا تتحدى السويد في تصفيات يورو 2020

القرعة الكاملة لتصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"

تعرف على مواعيد أقوى مباريات تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020" هذا الأسبوع بالتوقيتات

تصفيات يورو 2020.. ترتيب المجموعات بعد مباريات اليوم

قرعة نارية تنتظر رفقاء رونالدو.. بعد إعلان "يويفا" عن تصنيفات المنتخبات المتأهلة ليورو 2020

قرعة كأس أمم أوروبا 2020 تسقر عن مجموعات نارية.. ألمانيا وفرنسا والبرتغال في مجموعة واحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:49 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

02:15 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status