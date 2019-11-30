أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في بنكى الأهلى ومصر بعد خفضها
أعلن أكبر بنكي حكوميين الأهلى ومصر خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير العادية، بعد قرار البنك المركزي الذي خفض اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض بنحو 1%.
وننشر الفجر أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في بنك الأهلى وبنك مصر بعدما قررو خفضها بنحو 1%.
اسعار
الفائدة علي حسابات التوفير في البنك الأهلى :
خفض
البنك الأهلى أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1.25% إلى 1.5% على جميع حسابات التوفير، حيث يبدأ فتح حسبات البنك الأهلى من 3 الف
جنيه دون حد ادني.
و يتراوح سعر الفائدة علي الشريحة الأولى من حسابات التوفير من 5.55% إلى 5.75% بحسب دورية
صرفها، ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في الشريحة الأولى من 3 الف جنيه وحتى
5 الالاف جنيه، في حين يتراوح الفائدة على الشريحة الثانية من 6.3% إلى 6.5% والتى يبلغ الحد الأدنى لفتح
الحساب فيها 5001 جنيه ويصل الحدي الأقصي
إلى 100 ألف جنيه.
أما
الشريحة الثالثه في حسابات التوفير بالبنك تتراوح بين 7 إلى 7.25% وبقيمة تبدأ من
100 الف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، أما الشريحة الرابعة تبدأ قيمة فتج حساب التوفير
فيها من اعلى 500 ألف جنيه وبعائد يتراوح بين 7.7% وإلى 8%.
بنك مصر يخفض الفائدة على حسابات التوفير:
خفض بنك مصر الفائدة على جميع شرائح حسابات التوفير بنسبة1%، حيث الشريحة الأولى التي تبدأ من 1500 جنيه إلى 5 الاف جنيه وصل سعر العائد عليها إلى 6.5% في المتوسط، وبلغ سعر العائد على الشريحة الثانية التى تبدأ من 5 الاف جنيه وتصل إلى 50 الف جنيه في المتوسط 7%، أما الشريحة الثالثه التي تبدأ من 50 ألف جنيه وحتي 250 الف جنيه سجلت الفائدة عليها في المتوسط7.5%، وبلغ سعر العائد على الشريحة الرابعة التى تبدأ من 250 ألف جنيه وإلى 500 ألف جنيه في المتوسط نحو 8%، ووصل سعر العائد على الشريحة الخامسة التى تصل قيمتها إلى مستويات اعلى من 500 ألف جنيه في المتوسط نحو 8.6%.