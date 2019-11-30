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أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير في بنكى الأهلى ومصر بعد خفضها

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:55 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن  أكبر بنكي حكوميين الأهلى ومصر خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير العادية، بعد قرار البنك المركزي الذي خفض اسعار الفائدة على الايداع والاقتراض بنحو 1%.

 

 

وننشر الفجر  أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير  في  بنك الأهلى وبنك مصر  بعدما قررو خفضها بنحو 1%.

 

 

اسعار الفائدة علي حسابات التوفير في البنك الأهلى :


خفض البنك  الأهلى أسعار الفائدة  بنسب تتراوح بين 1.25% إلى 1.5%  على جميع حسابات التوفير،  حيث يبدأ فتح حسبات البنك الأهلى من 3 الف جنيه  دون حد ادني.

و يتراوح سعر الفائدة علي الشريحة الأولى من حسابات التوفير من 5.55% إلى 5.75% بحسب دورية صرفها، ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في الشريحة الأولى من 3 الف جنيه وحتى 5 الالاف جنيه، في حين يتراوح الفائدة على الشريحة  الثانية من  6.3% إلى 6.5% والتى يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب فيها  5001 جنيه ويصل الحدي الأقصي إلى 100 ألف جنيه.

أما الشريحة الثالثه في حسابات التوفير بالبنك تتراوح بين 7 إلى 7.25% وبقيمة تبدأ من 100 الف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، أما الشريحة الرابعة تبدأ قيمة فتج حساب التوفير فيها من اعلى 500 ألف جنيه وبعائد يتراوح بين 7.7%  وإلى 8%.


 بنك مصر يخفض الفائدة على حسابات التوفير:

خفض بنك مصر الفائدة على جميع شرائح  حسابات التوفير بنسبة1%، حيث  الشريحة الأولى التي تبدأ من 1500 جنيه إلى 5 الاف جنيه وصل سعر العائد عليها إلى 6.5% في المتوسط، وبلغ سعر العائد على  الشريحة الثانية التى تبدأ من 5 الاف جنيه وتصل إلى 50 الف جنيه في المتوسط 7%، أما الشريحة الثالثه  التي تبدأ من 50 ألف جنيه  وحتي 250 الف جنيه سجلت الفائدة عليها في المتوسط7.5%، وبلغ سعر العائد على الشريحة الرابعة التى تبدأ من 250 ألف جنيه  وإلى 500 ألف جنيه  في المتوسط نحو 8%، ووصل سعر العائد على الشريحة الخامسة التى تصل قيمتها إلى مستويات اعلى من  500 ألف جنيه  في المتوسط نحو 8.6%.

 



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